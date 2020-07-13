Ось це фокус

33-річна українська співачка Настя Каменських любить епатувати публіку, але цього разу зірка перевершила саму себе

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому ефектно з'явилася перед камерою, вистрибнувши з повного води басейну, але при цьому залишившись абсолютно сухою (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Артистка постала в довгій сукні зі спокусливим декольте і тонким паском на талії. Як за помахом чарівної палички, прямо з повітря в руках у босоногої Насті з'являються капелюшок та сонцезахисні окуляри, якими вона доповнила "лук".

"Як вам така ефектна поява? 😏😎", - підписала Каменських.

Залишившися в повному захваті, користувачі порівняли співачку з відьмою із відомого радянського фільму "Вій", знятого за мотивами повісті Миколи Гоголя.

"Отпад 🔥👏"

"Суха вийшла з води)"

"так груди в тебе супер а губки бомба"

"😂ось красуня!суха з води вистрибнула👍🥰"

"Відьма 👹"

"Ой, мені це нагадало відьму з фільму "Вій"

"Звідки така краса"

"Русалонька 😘"

Раніше ми повідомляли, Каменських стривожила фанатів своїм хворобливим виглядом на кадрах в білому платті. Настя розпустила волосся і нанесла мінімум косметики. Дівчина позувала на природі на Івана Купала.

"На анорексичку схожа😵"; "Вид чомусь хворобливий на цьому фото. Змучений.... 😢"; "Настя, досить худнути, вже на смерть схожа"; "Я одна вже з місяць вважаю, що Настя вагітна)) ?"; "Вагітна чи що", - відреагували в коментарях.

Нагадаємо, Каменських приголомшила сільським чином, Потап не зміг пройти повз: "Без штучних губ і...".

Як повідомляла Politeka, Настя кокетливо спустила сукні на тлі сільських видів, особисті фото.

Також Politeka писала, що Потап вирішив «проміняти» Каменських на Бузову, гаряче відео наробило шуму: «Ось ця дівчинка…».