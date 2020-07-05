Скандальная российская певица Оля Бузова решила устроить жаркий танец под новый хит украинского продюсера Потапа

Как сообщает Politeka, об этом рассказал сам продюсер у себя на странице в Instagram.

«А вот эта девочка, выигрывает от меня лично слоган :БУЗОВУ НА ЕВРОВИДЕНИЕ», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Бузова исполняет горячий танец в одном топе и шортах. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Красотка наивысшего уровня», «огонь», «бомба!», «Потап, ты еба**лся шоли 🤣я разочаровалась в тебе😆😆если бы ты Настю отправил то да, но никак это дно», «ааххаххаах Боже», «Кайф», «Не ожидал ее тут увидеть», — пишут они.

До этого мы рассказывали о пародии Потапа на песню жены Насти Каменских. В кадр он попал с невероятно длинным носом.

Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, выступающий под псевдонимом Потап, поделился забавным видео в своем Инстаграм.

На кадрах он сидит в кафе и исполняет песню своей жены, Насти Каменских, Elefante. При этом, для того чтобы придать себе большей схожести с одним из персонажей одноименного клипа, Потап решил сделать себе «хобот» с помощью специальной маски. В результате, его нос стал длинным, как у Буратино.

Напомним, Каменских на велосипеде и раненый Потап напугали внешним видом: «Что с рукой».

Как сообщала Politeka, знойная Каменских на отдыхе сверкнула безупречной красотой: «Потапу повезло!».

Также Politeka писала, что счастливая Каменских без штанов подурачилась на камеру, Потапу все завидуют.