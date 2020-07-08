33-летняя украинская певица Настя Каменских устроила атмосферную фотосессию на лоне природы

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала среди степных трав и цветов в длинном белом платье, напоминающем ночнушку.

Настя распустила волосы и нанесла минимум косметики - чтобы подчеркнуть свою естественную красоту. Девушка, как бы смущенно, опустила взгляд вниз, немного подняла плечи и сложила руки впереди. Фото пропитано чувственностье, единением с природой и некоей загадкой.

"Магия природы 🌿🌷🌼", - подписала кадр певица.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Одни восторженно похвалили Каменских, другие заподозрили, что она беременна, а третьи встревожились ее, якобы болезненным, видом.

"Дуже Ніжно 🌸💞"

"👏👏это великолепно"

"Красивая как цыганочка"

"На анорексичку похожа😵" - "тот кто написал что на анорексичку похожа - вы, видимо, анорексичек не видели)))"

"Вид почему-то болезненный на этом фото. Замучанный.... 😢"

"Настя, хватит худеть, уже на смерть похожа"

"вот это круто, женственно и красиво очень, а не все те развратные полуголые фото.)"

"Така цнотлива"

"Я одна уже с месяц считаю, что Настя беременна)) ?"

"Беременная что ли"

Ранее мы сообщали, Каменских уже публиковала подобные снимки, в белом платье посреди поля. Девушка приурочила фотосессию к народному празднику Ивана Купала.

"Есть в году несколько дней, когда чувствуешь особую связь с природой 🌿

Один из таких - это ночь на Ивана Купала и весь следующий день. Когда кажется, что если прислушаться, можно услышать, как перешептываются деревья и вся природа будто оживает ✨", - делилась своими мыслями артистка.

Напомним, Каменских ошарашила сельским образом, Потап не смог пройти мимо: "Без искусственных губ и...".

Как сообщала Politeka, Настя Каменских кокетливо спустила платье на фоне деревенских видов, личные фото.

Также Politeka писала, что Потап решил «променять» Каменских на Бузову, горячее видео наделало шума: «Вот эта девочка…».