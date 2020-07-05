Известная украинская певица Настя Каменских показала, как проводит выходные у мамы

На фото Настя сидит за летним столиком. Красотка была в черном платье с узорами и наслаждалась вкуснотой, которую мама для нее приготовила. На фото можно увидеть чай и емкость с ягодами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку Потапа, который поделился этим снимком.

"В гостях у мамы Настеньки. Здравствуй, родное село, как же долго меня не было", - написала Настя.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Такая Настя самая нежная и выглядит моложе чем когда секс дива", "У тещеньки", "Настя такая настоящая, без искусственных губ и грудей", "Алексей задолжал", "Какое классное утро", "Сразу вашу с Настей песню вспомнила и в голове: "У Мамы дома на кухне так хорошо.....", "Так атмосферно по домашнему, по простому", "Так уютно и по-настоящему", "Там возле мамы в селе ты чувствуешь себя по настоящему счастливой девочкой, как в детстве".

Ранее мы сообщали, что знаменитая украинская певица Настя Каменских похвасталась стройной фигурой в новом летнем образе, запрыгнув в нем в бассейн.

Как известно, стройная Настя Каменских любит баловать фанатов жаркими кадрами со своей идеальной фигурой после похудения, которого так долго добивалась.

Напомним, длинноногая Каменских устроила накал страстей в бассейне

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