Известная украинская певица Настя Каменских показала, как проводит выходные у мамы
На фото Настя сидит за летним столиком. Красотка была в черном платье с узорами и наслаждалась вкуснотой, которую мама для нее приготовила. На фото можно увидеть чай и емкость с ягодами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку Потапа, который поделился этим снимком.
"В гостях у мамы Настеньки. Здравствуй, родное село, как же долго меня не было", - написала Настя.
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Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:
"Такая Настя самая нежная и выглядит моложе чем когда секс дива", "У тещеньки", "Настя такая настоящая, без искусственных губ и грудей", "Алексей задолжал", "Какое классное утро", "Сразу вашу с Настей песню вспомнила и в голове: "У Мамы дома на кухне так хорошо.....", "Так атмосферно по домашнему, по простому", "Так уютно и по-настоящему", "Там возле мамы в селе ты чувствуешь себя по настоящему счастливой девочкой, как в детстве".
Ранее мы сообщали, что знаменитая украинская певица Настя Каменских похвасталась стройной фигурой в новом летнем образе, запрыгнув в нем в бассейн.
Как известно, стройная Настя Каменских любит баловать фанатов жаркими кадрами со своей идеальной фигурой после похудения, которого так долго добивалась.
Напомним, длинноногая Каменских устроила накал страстей в бассейне
Также Politeka писала, что загорелая Каменских похвасталась своим цветком в жарком виде
Также Politeka сообщала, что Счастливая Каменских показала себя такой, какой ее еще не видели