33-летняя украинская певица Настя Каменских изумила пленительными кадрами возле сельского колодца

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала фото пятилетней давности в своем микроблоге в Инстаграм, сделанные за городом.

Горячая брюнетка на одном из кадров позировала рядом с колодцем в белом платье с черным принтом. Девушка кокетливо опустила ткань на одном плече, засветив пикантную деталь - на ней в тот момент не было нижнего белья. Босоногая и счастливая Настя, с игривой улыбкой, картинно прикрылась рукой от солнца, блеснув пленительными изгибами.

"Здесь отдыхает душа 😌 Листай фото, чтобы перенестись вместе со мной на 5 лет назад", - подписала сочные кадры ностальгирующая певица.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты:

"Вообще не изменилась ❤️🔥 красотка!"

"Всегда надо знать, куда идёшь и не забывать от куда ты родом!) 🤗 Провинциалы всегда сильнее и быстро все схватывают налёту!"

"Шикарная, и тогда, и сейчас🔥"

"Насть, ты знаешь тебе даже идет)"

"Платье бомбааааа😍"

"Булочка с корицей 💕"

"Очень уютно😃😍 обожаю деревню☺️"

"Несе Галя воду...."

"Такая настоящая 🔥😘😍прелесть 😘"

"Зараза 😍"

Ранее мы сообщали, Каменских похвасталась негой за городом. Красотка была в черном платье с узорами и наслаждалась вкуснотой, которую для нее приготовила мать.

"В гостях у мамы Настеньки. Здравствуй, родное село, как же долго меня не было", - подписала кадры Каменских.

"Такая Настя самая нежная и выглядит моложе чем когда секс дива", "У тещеньки", "Настя такая настоящая, без искусственных губ и грудей", - комментировали пользователи.

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