33-летняя украинская певица Настя Каменских изумила пленительными кадрами возле сельского колодца
Как передает Politeka.net, артистка опубликовала фото пятилетней давности в своем микроблоге в Инстаграм, сделанные за городом.
Горячая брюнетка на одном из кадров позировала рядом с колодцем в белом платье с черным принтом. Девушка кокетливо опустила ткань на одном плече, засветив пикантную деталь - на ней в тот момент не было нижнего белья. Босоногая и счастливая Настя, с игривой улыбкой, картинно прикрылась рукой от солнца, блеснув пленительными изгибами.
"Здесь отдыхает душа 😌 Листай фото, чтобы перенестись вместе со мной на 5 лет назад", - подписала сочные кадры ностальгирующая певица.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты:
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"Вообще не изменилась ❤️🔥 красотка!"
"Всегда надо знать, куда идёшь и не забывать от куда ты родом!) 🤗 Провинциалы всегда сильнее и быстро все схватывают налёту!"
"Шикарная, и тогда, и сейчас🔥"
"Насть, ты знаешь тебе даже идет)"
"Платье бомбааааа😍"
"Булочка с корицей 💕"
"Очень уютно😃😍 обожаю деревню☺️"
"Несе Галя воду...."
"Такая настоящая 🔥😘😍прелесть 😘"
"Зараза 😍"
Ранее мы сообщали, Каменских похвасталась негой за городом. Красотка была в черном платье с узорами и наслаждалась вкуснотой, которую для нее приготовила мать.
"В гостях у мамы Настеньки. Здравствуй, родное село, как же долго меня не было", - подписала кадры Каменских.
"Такая Настя самая нежная и выглядит моложе чем когда секс дива", "У тещеньки", "Настя такая настоящая, без искусственных губ и грудей", - комментировали пользователи.
Напомним, длинноногая Каменских устроила накал страстей в бассейне
Также Politeka писала, что загорелая Каменских похвасталась своим цветком в жарком виде
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