Популярний український телеведучий Володимир Остапчук похвалився жарким відпочинком зі своєю коханою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Якщо ваші вихідні не схожі на ці, навіть не пишіть», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Остапчук позує поруч зі своєю коханою, яка в елегантному білизна стоїть навколішках. При цьому зірка ніжно її обнімає. Знімок справив справжній фурор серед шанувальників знаменитостей.

«До чого ж гарна! Заздрю по-доброму», «яка кішечка», «обожнюю вас», «схожі схожі», «обробка фото супер», «такі милі», «які солодкі», «дуже круті. Радий за вас», — пишуть вони.

До цього ми писали, що нова кохана телеведучого Володимира Остапчука показала сміливий образ і розповіла про свою філософії.

На фото Христина (так звати дівчину) показала себе в білій накидці й червоному купальнику. Образ красуня доповнила стильними окулярами, а сама усміхалася, поки стояла за пультом DJ у відомому готелі Одеси. Кохана Остапчука підняла руки й демонструвала поки ще скромний загар.

"Яким буде саундтрек Вашого життя - вирішувати тільки Вам!" - написала Крістіна.

Нагадаємо, підпилий Остапчук в плавках дав волю своєму "бальнику"

А ще Politeka писала, що Остапчук показав нову кохану в широкому одязі й заговорив про поповнення

Також Politeka повідомляла, що Остапчук похвалився апетитними формами нової коханої