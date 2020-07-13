Популярний український телеведучий Володимир Остапчук похвалився жарким відпочинком зі своєю коханою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Якщо ваші вихідні не схожі на ці, навіть не пишіть», — йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Остапчук позує поруч зі своєю коханою, яка в елегантному білизна стоїть навколішках. При цьому зірка ніжно її обнімає. Знімок справив справжній фурор серед шанувальників знаменитостей.
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«До чого ж гарна! Заздрю по-доброму», «яка кішечка», «обожнюю вас», «схожі схожі», «обробка фото супер», «такі милі», «які солодкі», «дуже круті. Радий за вас», — пишуть вони.
До цього ми писали, що нова кохана телеведучого Володимира Остапчука показала сміливий образ і розповіла про свою філософії.
На фото Христина (так звати дівчину) показала себе в білій накидці й червоному купальнику. Образ красуня доповнила стильними окулярами, а сама усміхалася, поки стояла за пультом DJ у відомому готелі Одеси. Кохана Остапчука підняла руки й демонструвала поки ще скромний загар.
"Яким буде саундтрек Вашого життя - вирішувати тільки Вам!" - написала Крістіна.
Нагадаємо, підпилий Остапчук в плавках дав волю своєму "бальнику"
А ще Politeka писала, що Остапчук показав нову кохану в широкому одязі й заговорив про поповнення
Також Politeka повідомляла, що Остапчук похвалився апетитними формами нової коханої