35-летний украинский телеведуший Владимир Остапчук показал, как веселится с новой возлюбленной на закрытой зоне отдыха

Как известно, несколько недель назад артист публично рассказал о своих отношениях с Кристиной Горняк. Стройная девушка сразу же покорила сеть своими фото и рассказами о позитиве, правильном ритме жизни и планами на будущее. Теперь артист не стесняется хвастаться в Стори своим жарким отдыхом с Кристиной.

В этот раз в разделе Стори он показал, как отдыхал с новой возлюбленной в закрытой курортной зоне, как занимался с ней утренним тенисом и просто наслаждался у бассейна мирным времяпрепровождением.

Стильная девушка позировала в модном купальнике болотного оттенка и с радостью показала свою стройную фигуру. Похоже, у пары все хорошо несмотря на критику в сети и словам многих недоброжелателей.

До этого стройная Кристина поделилась в социальной сети Инстаграм новым летним кадром, тут же привлекшим внимание к себе. Горняк позировала в летней юбке с пикантным вырезом на ножках и белоснежном купальнике с глубоким декольте.

Так, в этот раз девушка поделилась солнечным фото, под которым рассказала об очень важном для себя дне.

«Проснулась с самого утра слегка на волнительном от количества эмоций, что переполняют внутри! Примерно через несколько недель, как я открыла свою страницу, мне начали писать девочки много тёплых слов и вопросов из разряда:

📌вот как вы такая всегда на позитиве?

📌как так любить себя?

📌Вот как у вас столько энергии?

📌Вот как вы добились всего в таком юном возрасте и как вы остаётесь такой сексуальной и женственной!?!

И ещё много много такого плана. Многие предлагали выпить кофе и лично познакомиться!

И вот этот день настал! Я очень жду вечера, когда смогу увидеть Вас и получить обратную связь!🌸», - написала Кристина.

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