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Стильная девушка позировала в модном купальнике болотного оттенка и с радостью показала свою стройную фигуру. Похоже, у пары все хорошо несмотря на критику в сети и словам многих недоброжелателей.
До этого стройная Кристина поделилась в социальной сети Инстаграм новым летним кадром, тут же привлекшим внимание к себе. Горняк позировала в летней юбке с пикантным вырезом на ножках и белоснежном купальнике с глубоким декольте.
Так, в этот раз девушка поделилась солнечным фото, под которым рассказала об очень важном для себя дне.
«Проснулась с самого утра слегка на волнительном от количества эмоций, что переполняют внутри! Примерно через несколько недель, как я открыла свою страницу, мне начали писать девочки много тёплых слов и вопросов из разряда:
📌вот как вы такая всегда на позитиве?
📌как так любить себя?
📌Вот как у вас столько энергии?
📌Вот как вы добились всего в таком юном возрасте и как вы остаётесь такой сексуальной и женственной!?!
И ещё много много такого плана. Многие предлагали выпить кофе и лично познакомиться!
И вот этот день настал! Я очень жду вечера, когда смогу увидеть Вас и получить обратную связь!🌸», - написала Кристина.
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