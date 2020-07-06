Новая возлюбленная телеведущего Владимира Остапчука показала смелый образ и рассказала о своей философии

На фото Кристина (так зовут девушку) показала себя в белой накидке и красном купальнике. Образ красотка дополнила стильными очками, а сама улыбалась, пока стояла за пультом DJ в известном отеле Одессы. Возлюбленная Остапчука подняла руки и демонстрировала пока еще скромный загар. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Каким будет саундтрек Вашей жизни - решать только Вам!", - написала Кристина.

Фанаты не успели написать множество комплиментов, но поставили почти 500 лайков, но так и хочется сказать: "Владимир счастливчик".

Сообщалось, что украинский телеведущий Владимир Остапчук опубликовал совместное видео с новой возлюбленной.

"Любовь", - коротко подписал он свой пост, при этом тэгнув свою возлюбленную Кристину Горняк.

На кадрах пара исполнила жаркий танец (телеведущий не забыл, чему его научили на "Танцях з зірками") прямо в парке.

Сообщалось, что 35-летний украинский телеведущий Владимир Остапчук не так давно показал свою новую возлюбленную - девушке удалось покорить Инстаграм.

Не так давно звезда решила провести специальную встречу с фанатами и удивила стильным образом. При этом на стильном вечере засветился и возлюбленный девушки.

Напомним, подвыпивший Остапчук в плавках дал свободу своему "бальнику"

А еще Politeka писала, что Остапчук показал новую возлюбленную в широкой одежде и заговорил о пополнении

Также Politeka сообщала, что Остапчук похвастался аппетитными формами новой возлюбленной



