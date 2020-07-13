Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук похвастался жарким отдыхом со своей возлюбленной

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Если ваши выходные не похожи на эти, даже не пишите», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Остапчук позирует рядом со своей возлюбленной, которая в элегантном белье стоит на четвереньках. При этом звезда нежно ее обнимает. Снимок произвел настоящий фурор среди поклонников знаменитости.

«До чего же хороша! Завидую по-хорошему», «какая кошечка», «обожаю вас», «похожи похожи», «обработка фото супер», «такие милые», «какие сладкие», «очень крутые. Рад за вас», — пишут они.

До этого мы писали, что новая возлюбленная телеведущего Владимира Остапчука показала смелый образ и рассказала о своей философии.

На фото Кристина (так зовут девушку) показала себя в белой накидке и красном купальнике. Образ красотка дополнила стильными очками, а сама улыбалась, пока стояла за пультом DJ в известном отеле Одессы. Возлюбленная Остапчука подняла руки и демонстрировала пока еще скромный загар.

"Каким будет саундтрек Вашей жизни - решать только Вам!", - написала Кристина.

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