Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук похвастался жарким отдыхом со своей возлюбленной
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Если ваши выходные не похожи на эти, даже не пишите», — говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Остапчук позирует рядом со своей возлюбленной, которая в элегантном белье стоит на четвереньках. При этом звезда нежно ее обнимает. Снимок произвел настоящий фурор среди поклонников знаменитости.
Внешность маленького сына Собчак не дает никому покоя: "Симбиоз Виторгана и..."
Пенсии и зарплаты украинцев под угрозой, в Раде сообщили о проблемах: «Денег хватит до…»
Бузова в купальнике вызвала отвращение даже у самых преданных поклонников: "Оля, что случилось?"
Сокрушительный удар доллара, срочное заявление Зеленского и отмена пенсий - главное за ночь
«До чего же хороша! Завидую по-хорошему», «какая кошечка», «обожаю вас», «похожи похожи», «обработка фото супер», «такие милые», «какие сладкие», «очень крутые. Рад за вас», — пишут они.
До этого мы писали, что новая возлюбленная телеведущего Владимира Остапчука показала смелый образ и рассказала о своей философии.
На фото Кристина (так зовут девушку) показала себя в белой накидке и красном купальнике. Образ красотка дополнила стильными очками, а сама улыбалась, пока стояла за пультом DJ в известном отеле Одессы. Возлюбленная Остапчука подняла руки и демонстрировала пока еще скромный загар.
"Каким будет саундтрек Вашей жизни - решать только Вам!", - написала Кристина.
Напомним, подвыпивший Остапчук в плавках дал свободу своему "бальнику"
А еще Politeka писала, что Остапчук показал новую возлюбленную в широкой одежде и заговорил о пополнении
Также Politeka сообщала, что Остапчук похвастался аппетитными формами новой возлюбленной