Російська модель Олена Преснякова похвалилася красою під час відпочинку з коханим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Давно не було лавсторі❤️ Просто щасливі ми на прогулянці в об'єктиві у коханій Насті Фед», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Преснякова позує поруч з чоловіком, застигнувши в елегантних позах. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Всі фото оригінальні, як і ви самі», «всі кадри супер», «хлопці, ви нереальні», «Хлопці, що я Вас, така закохана?», «Всі кадри відмінні! Сама класна пара!», «гарна пара, слів немає», — пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома російська модель Олена Краснова, дружина онука Алли Пугачової Микити Преснякова, розляглася на траві в спокусливій мінісукні.

На кадрах Краснова лежить прямо на траві посеред величезного ромашкового поля. Модель одягнена в коротку рожеве плаття на тонких бретелях і з глибоким декольте. Наряд ідеально підкреслює всі вигини фігури спокусливій красуні.

Краснова явно позує для фотосесії, зриваючи пелюстки ромашки. Модель то і справа дивиться в камеру, поправляючи волосся грайливо посміхаючись.

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