Известная российская модель Алена Краснова, жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, разлеглась на траве в соблазнительном мини-платье
23-летняя красотка поделилась новым видео в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На кадрах Краснова лежит прямо на траве посреди огромного ромашкового поля. Модель одета в короткое розовое платье на тонких бретельках и с глубоким декольте. Наряд идеально подчеркивает все изгибы фигуры соблазнительной красотки.
Краснова явно позирует для фотосессии, срывая лепестки ромашки. Модель то и дело смотрит в камеру, поправляя волосы и игриво улыбаясь.
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«Любит не любит», - подписала она видео.
Подписчики тут же принялись комментировать видео.
«Вас невозможно не любить! Красотка», «Молодость! Как ты хороша», «Не девушка, мечта», «Главное клещей домой не принести», - пишут люди.
До этого мы писали, что Краснова показала кадры с младенцем на руках. Красотка опубликовала кадры в сторис своего Инстаграм.
Она поделилась фото и видео из церкви, сделанные после обряда крещения. Жена Никиты Преснякова Алена стала крестной мамой.
На кадрах Алена просто сияет от счастья, держа на руках малыша — своего племянника Мирона, который теперь еще и стал ее крестным сыном.
Родная сестра Алены Янина родила сына еще в январе этого года, а сейчас малыш прошел обряд крещения. Так как Алена всегда была близка со своей семьей и сестрой, неудивительно, что именно ее решили сделать крестной мамой мальчика.
Напомним, юная невестка Пугачевой с младенцем на руках ошарашила известием: "Сегодня я стала...".
Как сообщала Politeka, внук Пугачевой слетел с катушек и набросился на фанатов из-за критики нового видео.
Также Politeka писала, что юная невестка Пугачевой задрала платье на пикнике, Орбакайте не удержалась.