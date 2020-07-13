Це може зробити кожен

Вийти пенсію в Україні стане простіше, адже недолік стажу тепер можна буде просто докупити

Про те, як це зробити, розповіла директор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Олена Охріменко, передає «Україна 24».

«Це коштує 22% від мінімальної заробітної плати на момент укладення договору щодо докуповування трудового стажу. Договір укладається з органами фіскальної служби, і саме там проводиться докупка страхового стажу», — зазначила вона.

Охріменко також уточнила, що в більшості випадків стаж докуповують люди, які досягли пенсійного віку, не зуміли набрати необхідного робочого стажу для призначення виплат.

До цього ми розповідали, як українці можуть отримувати виплати на заслуженому відпочинку без потрібної кількості стажу.

З питанням звернулася жінка, яка працювала в лікарні і яка має стаж 25 років. Вона запитала, може медпрацівник оформити пенсію незалежно від віку.

"Медичні працівники: лікарі й середній медичний персонал, за наявності спеціального стажу, що дає право на вислугу років, після звільнення мають право на призначення пенсії за вислугою років. Така пенсія призначається незалежно від віку", - сказано в статті.

Вийти на заслужений відпочинок зі спецстажем 25 років можна, якщо ви його заробили його до 1 квітня 2015-го. Далі щорічно тривалість стажу збільшується (на сьогодні потрібно 28 років такого стажу).

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