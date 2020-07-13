Стало известно, как украинцы могут получать выплаты на заслуженном отдыхе без нужного количества стажа

Об этом пишет тематическое издание Пенсионный курьер, передает Politeka.net.

С вопросом обратилась женщина, работавшая в больнице и которая имеет стаж 25 лет. Она спросила, может ли медработник оформить пенсию вне зависимости от возраста.

"Медицинские работники: врачи и средний медицинский персонал, при наличии специального стажа, дающего право на выслугу лет, после увольнения имеют право на назначение пенсии по выслуге лет. Такая пенсия назначается независимо от возраста", - сказано в статье.

Выйти на заслуженный отдых со спецстажем 25 лет можно, если вы его заработали его до 1 апреля 2015-го. Дальше ежегодно длительность стажа увеличивается (на сегодняшний день нужно 28 лет такого стажа).

"Право на пенсию за выслугу лет имеют работники образования, здравоохранения и социальной защиты", - сказано в постановлении, утвержденном Кабмином.

Что касается остальных пенсионеров, то они смогут выйти на отдых сейчас со стажем в 27 лет, но для этого нужно достичь 60 лет мужчинам, а женщинам 59,5 лет. С 1 апреля следующего года пенсионный возраст для женщин будет приравнен к мужскому и составит 60 лет.

Но есть и такие категории украинских пенсионеров, которые могут оформлять себе пенсию в 45, 50 или 55 лет. Эти льготники попадают под отдельный закон, который касается определенных сложных и опасных условий работы, метерей-героинь и так далее.

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