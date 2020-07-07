Стало известно, что делать тем украинцам, которым не хватает страхового стажа для получения выплат от государства

Об этом рассказал советник главы Минсоцполитики Николай Шамбир в эфире украинского телеканала, передает Politeka.net.

По его словам, украинцы могут рассчитывать на соцпомощь от государства при условии, что не хватает минимального количества стажа.

"Минимальный страховой стаж 27 лет, но если этого нет, то в этом году еще назначается государственная социальная помощь людям, не получившим права на пенсию, — это 1712 грн, на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных", — заявил Шамбир в эфире телеканала.

Советник главы Минсоцполитики также добавил, что кроме помощи, украинцы могут также дождаться назначения пенсии по возрасту.

"Если человек не имеет права на пенсию, потому что нет страхового стажа, может быть оформлена помощь. А дальше, в 63 года, вам может быть назначена пенсия", — добавил он.

Согласно законодательству, если украинцы не имеют необходимых лет страхового стажа, то у них есть возможность выйти на пенсию позже установленного возраста.

Если в нынешнем году стаж составит от 17 до 27 лет, то можно уйти на пенсию в 63 года, если стаж от 15 до 17 лет — то в 65 лет. Если стажа меньше 15 лет, то такие украинцы не будут иметь права на получение пенсии. Нормативы по возрасту выхода на пенсию постепенно увеличиваются с каждым годом.

Ранее мы рассказывали, что с 1 июля пенсии в Украине назначат автоматически, как только человек достигнет пенсионного возраста. Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Отмечается, что все документы, которые будут необходимы для назначения пенсии, можно подать заблаговременно. Кроме этого, в Пенсионном фонде сейчас работают над внедрением электронной трудовой книжки.

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