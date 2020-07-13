31-річна українська актриса Ксенія Мішина, зірка серіалу "Кріпосна", розповіла про свої переживання напередодні проекту "Холостячка"

Як передає Politeka.net, актриса опублікувала свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в приголомшливому образі. Ксенія підкреслила свою романтичну натуру бежевою маєчкою і довгоб блакитною сукнею. Красуня розпустила волосся і розстебнула гудзики, засвітивши пікантну деталь - на ній не було спідньої білизни.

Мішина зізналася, що налаштована оптимістично і справді вірить у те, що зможе знайти свою любов. Актриса заявила, що виклик прийнято.

"Чим ближче до старту проект, тим хвилююче мені стає. Знаю, частина з вас налаштована скептично. Але я відчуваю зовсім інше... Я вірю в те, що свою любов можна зустріти в будь-яку секунду, в незвичайному місці... Безсумнівно, для мене це теж виклик з усіх боків, але я його приймаю. Вперше перед камерами я не буду грати, я буду щирою і максимально відвертою... Я буду щирою і відкритою, тому що не бачу іншого сенсу йти в таку пригоду. Я буду жити цей проект. Я сміливо відгукуюся на цей виклик, тому що мені вже дуже хочеться побути слабкою, ніжною! Знаю ніхто, крім мене не зрозуміє, яка людина мені потрібна, це рішення тільки моє і моїх внутрішніх відчуттів. Але все ж: якого чоловіка ви бачите поруч зі мною?" - поділилася зірка і попросила у шанувальників поради.

Користувачі кинулися обговорювати проект, Мішину й розповідати, який чоловік їй потрібен.

"Я бачу поруч з Вами першим ділом звичайно сильного чоловіка, який підтримує вас у всьому, щиро любить і оберігає від усіх бід 🙌 "

"Божественна краса!"

"Такого як Женя Кот, але за темпераментом і характером, з ним вам було легко, і ви змогли йому довіряти, і з ним вам було легко грати почуття"

"Успішного брюнета зі спортивним тілом)"

"Як така гарна дівчина✨✨, хороша мама і господиня👸, і моя улюблена актриса♥️, може бити холостячкою, не розумію куди ці мужики дивляться🙄"

"Такий погляд хижачки😍"

Нагадаємо, що Мішина Ксенія стане першою героїнею нового шоу "Холостячка": "Стережіться, чоловіки!".

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