31-летняя украинская актриса Ксения Мишина, звезда сериала "Крепостная", поделилась образом своего идеального мужчины

Это особенно актуально потенциальным женихам, которые вот уже осенью будут сражаться за ее сердце на новом телевизионном проекте "Холостячка". Впервые не девушки будут добиваться заветного колечка от "холостяка", а кавалеры - очаровывать главную героиню.

Накануне этого грандиозного события Ксения дала интервью, в котором описала, какой мужчина ей нужен, передают "Факты ICTV".

По словам Мишиной, среди приоритетов в выборе мужа - он должен быть "ответственным, серьезным, ориентированным на семью".

"Он должен понимать, что отношения — это большая работа двух людей, однако прежде нужно почувствовать, что нам комфортно вдвоем", - пояснила актриса.

По поводу внешних данных, Мишина ответила, что не отдает предпочтение определенным типажам, а, скорее, "прислушивается к себе, своим ощущениям и эмоциям".

Мишина отметила, что не терпит мужчин, позволяющих себе унижать других морально и физически, но в то же время и трусливых не жалует.

Особенное внимание актриса будет уделять тому, как потенциальные женихи будут себя вести по отношению к ее 8-летнему сыну Платону.

"Это очень важный момент, поскольку Платон — это часть меня. Я никогда не буду с человеком, который стал бы пренебрегать общением с моим сыном", - резюмировала будущая "Холостячка".

Ранее мы сообщали, Мишина изумила теплым и атмосферным снимком, опубликованным в Инстаграм. Девушка буквально купалась в солнечных лучах, небрежно прикрыв глаза рукой. Ксения предстала в черном наряде, прячась за тенью растений.

Напомним, что Ксения Мишина станет первой героиней нового шоу "Холостячка": "Берегитесь, мужчины!".

А еще Politeka писала, что "холостячка" Ксения Мишина разделась и показала, за что будут бороться мужчины: топ соблазнительных фото.