31-летняя украинская актриса Ксения Мишина, звезда сериала "Крепостная", поведала о своих переживаниях накануне проекта "Холостячка"

Как передает Politeka.net, актриса опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в будоражащем образе. Ксения подчеркнула свою романтическую натуру бежевой маечкой и длинным голубым платьем. Красотка распустила волосы и расстегнула пуговки, засветив пикантную деталь - на ней не было нижнего белья.

Мишина призналась, что настроена оптимистично и действительно верит в то, что сможет найти свою любовь. Актриса заявила, что вызов принят.

"Чем ближе к старту проект, тем волнительнее мне становится. Знаю, часть из вас настроены скептически. Но я чувствую совсем иное... Я верю в то, что свою любовь можно встретить в любую секунду, в самом необычном месте... Конечно, для меня это тоже вызов со всех сторон, но я его принимаю. Впервые перед камерами я не стану играть, я буду искренней и максимально откровенной... Я буду искренней и открытой, потому что не вижу иного смысла идти в такое приключение. Я буду жить этот проект. Я смело откликаюсь на этот вызов, потому что мне уже очень хочется побыть слабой и нежной! Знаю никто, кроме меня не поймет, какой человек мне нужен, это решение только мое и моих внутренних ощущений. Но все же: какого мужчину вы видите рядом со мной?", - поделилась звезда и попросила у поклонников совета.

Пользователи кинулись обсуждать проект, Мишину и рассказывать, какой мужчина ей нужен.

"Я вижу рядом с Вами первым делом конечно сильного мужчину, поддерживающего вас во всем, искренне любящего и оберегающего от всех бед 🙌 "

"Божественная красота!"

"Такого как Женя Кот, но по темпераменту и характеру, с ним вам было легко, и вы смогли ему доверять, и с ним вам было легко играть чувства"

"Успішного брюнета зі спортивним тілом)"

"Как такая красивая девушка✨✨, хорошая мама и хозяйка👸, и моя любимая актриса♥️, может бить холостячкой, не понимаю куда ети мужики смотрят🙄"

"Такой взгляд хищницы😍"

Напомним, что Ксения Мишина станет первой героиней нового шоу "Холостячка": "Берегитесь, мужчины!".

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