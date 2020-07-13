Американська супермодель Наомі Кемпбелл вирішила «увігнати у фарбу» своїх шанувальників і показалася без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«У мене найпростіший смак. Я завжди задоволена найкращим», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кемпбелл позує без білизни. З елементів одягу на ній лише капелюх і гарні рукавички. Пікантні місця знаменитості прикриває руками або волоссям.

«Найкраща!», «розкішний вигляд», «це любов!», «не хочу уявляти своє життя без тебе! Красуня», «гаряча штучка. Ауч», — пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що відома супермодель Наомі Кемпбелл показала незвичайні образи зі своїм хлопцем репером Скепта.

На першому фото Наомі сидить в піджаку і спідниці. Поруч з нею позує її хлопець, який був у білих штанах і куртці. Образ пара доповнила очками, які повністю закрили очі. Друге фото виявилося цікавіше, адже Наомі й Скепта зняли одяг і обняли один одного. Чоловік закрив рукою найцікавіше своєї дівчини. Знімок вийшов максимально жарким і при цьому ніжним.

"Стоп. Між нами любов", - написала Наомі.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл без одягу і сорому ледь прикрила принади волоссям

А ще Politeka писала, що Наомі Кемпбелл розсунула ноги й засвітила зайве в довгому розрізі

Також Politeka повідомляла, що напівгола Періс Хілтон затиснула в обіймах Наомі Кемпбелл, з'явилося фото