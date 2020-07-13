Американська супермодель Наомі Кемпбелл вирішила «увігнати у фарбу» своїх шанувальників і показалася без білизни
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«У мене найпростіший смак. Я завжди задоволена найкращим», — йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кемпбелл позує без білизни. З елементів одягу на ній лише капелюх і гарні рукавички. Пікантні місця знаменитості прикриває руками або волоссям.
«Найкраща!», «розкішний вигляд», «це любов!», «не хочу уявляти своє життя без тебе! Красуня», «гаряча штучка. Ауч», — пишуть її шанувальники.
До цього повідомлялося, що відома супермодель Наомі Кемпбелл показала незвичайні образи зі своїм хлопцем репером Скепта.
На першому фото Наомі сидить в піджаку і спідниці. Поруч з нею позує її хлопець, який був у білих штанах і куртці. Образ пара доповнила очками, які повністю закрили очі. Друге фото виявилося цікавіше, адже Наомі й Скепта зняли одяг і обняли один одного. Чоловік закрив рукою найцікавіше своєї дівчини. Знімок вийшов максимально жарким і при цьому ніжним.
"Стоп. Між нами любов", - написала Наомі.
Нагадаємо, Наомі Кемпбелл без одягу і сорому ледь прикрила принади волоссям
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