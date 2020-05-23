Известная модель Наоми Кэмпбелл предстала в совершенно неожиданном образе

Звезда любит эпатировать публику, передает Politeka.net. В этот раз известная на весь мир "черная пантера" опубликовала жаркое архивное фото, на котором предстала абсолютно обнаженной, показав безупречные изгибы.

Красотка предстала в розовом парике. Длинные волосы прикрывали грудь Наоми.

Звезда позировала сидя, раскинув стройные ножки на босоножках.

Модель прикрывалась не только волосами, но и закрывала прелести руками, чтобы не засветить ничего лишнего.

Кэмпбелл томно смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы.

"Розовые волосы не волнуют 💓💓💓", - подписала фото мировая знаменитость.

За 16 часов пост собрал почти 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети осыпали красотку комплиментами и назвали одной из самых привлекательных женщин, которых они встречали.

Стоит отметить, что сейчас на модель подписаны 9,1 миллиона пользователей сети.

Напомним, Наоми Кэмпбелл позировала в наряде, имеющем откровенные вырезы в районе груди и ножек. Красотка выставила ногу из длинного выреза, засветив лишнее - черное белье.

Волосы красотка убрала назад. В полумраке блестели не только глаза звезды, но и ее пухлые губы.

Ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбелл предстала в прозрачном топе в горошек, из-под которого виднелся лифчик.

Сверху на плечи был накинут длинный плащ, который тащился по полу.

Также Наоми надела брюки на высокой посадке, подчеркнувшие ее тонкую талию.

Напомним также, что Наоми Кэмпбелл позировала в пуховике, из-под которого была видна майка на тонких бретелях. Та, в свою очередь, едва закрывает грудь модели.

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