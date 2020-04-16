39-летняя эпатажная телеведущая и наследница сети отелей Hilton, Пэрис Хилтон, порадовала поклонников ярким снимком с другой звездой

Блондинка опубликовала яркое архивное фото с моделью Наоми Кэмпбелл, пишет Рoliteka.net. Обе прижимались друг к другу и улыбались. При этом на звездах были откровенные наряды.

У Пэрис был топ на тонких бретельках, который едва скрывал ее прелести, а на Кэмпбелл было платье, состоящее из звездочек в виде зеркала.

Оба наряда были весьма откровенными, а завершали их различные аксессуары.

Красотки распустили волосы, и, вообще, смотрелись вместе, как молоко с шоколадом.

"Рада поговорить с моей прекрасной подругой @Naomi в ее прямом эфире в пятницу #NoFilterWithNaomi! Love Хотелось бы узнать темы, о которых вы хотите узнать. Пожалуйста, оставьте свои вопросы в разделе комментариев", - подписала пост Пэрис.

За 12 часов пост собрал более 400 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети не только задали вопросы, но и сделали знаменитостям комплименты: "Мои королевы".

Напомним, Пэрис Хилтон позировала в лифчике, который был прозрачным по бокам и едва прикрывал грудь. От него спускались линии ткани к трусикам. Последние не удержались на ягодицах и чуть приспустились, засветив самое интимное. Таким образом знаменитость оказалась без нижнего белья.

Пэрис позировала, изящно выгнувшись. За ее спиной были пририсованы крылья ангела.

Ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбелл предстала лежа на диване сбросив всю одежду и лишь прикрывшись розовой накидкой из перьев.

На фото «черная пантера» буквально утопает в перьях, и при этом не смотрит в кадр. Взгляд ее сосредоточен в окно.

Напомним, Пэрис Хилтон стала жертвой хакеров, украдены откровенные снимки.

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