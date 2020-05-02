Известная модель Наоми Кэмпбелл заворожила формами в длинном платье

Красотка опубликовала фото в своем Инстаграм, на котором предстала в черном облегающем платье, передает Politeka.net.

"Черная пантера" позировала в наряде, имеющем откровенные вырезы в районе груди и ножек. Красотка выставила ногу из длинного выреза, засветив лишнее - черное белье.

Откровенное декольте немного скрылось под массивными украшениями. Образ дополняли и другие аксессуары.

Стоит обратить внимание на красивую фигуру знаменитости - стройная красотка с длинными ногами, от которой невозможно отвести взгляда.

Волосы красотка убрала назад. В полумраке блестели не только глаза звезды, но и ее пухлые губы.

Также внимание привлек бассейн с голубой водой, в котором утонуло авто.

За 10 часов пост собрал почти 90 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети писали, что Наоми для них королева, ее формы идеальны и сама она просто великолепна.

Напомним, Наоми Кэмпбелл предстала лежа на диване сбросив всю одежду и лишь прикрывшись розовой накидкой из перьев.

На фото «черная пантера» буквально утопает в перьях, и при этом не смотрит в кадр. Взгляд ее сосредоточен в окно.

Пользователи пришли в неописуемый восторг от снимка.

Ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбел позировала в одном нижнем белье.

На звезде ярко-зеленые лифчик и трусики, а также подтяжки и оранжевые чулки. Фигура знаменитости завораживает: упругий пресс, тонкая талия, стройные ножки и пышная грудь.

На голове Наоми - нечто похожее на обруч. Яркие губы и туфли на высокой шпильке дополнили образ.

Напомним, Наоми Кэмпбелл изменилась до неузнаваемости, новое фото поражает: "черная пантера стала розовой"

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