Скандальна російська актриса Христина Асмус після розлучення з актором Гаріком Харламовим вразила вчинком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Перентс», — коротко йдеться у підписі.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Асмус позує поруч з батьками. Користувачі мережі звернули увагу на неймовірну красу актриси, а також її схожість з матір'ю.

«На тата схожа», «довгих і здорових років життя», «Найбільше щастя на світі», «Кріс. Мила, гарна мама. Серйозний батько», «По класиці..а твої батьки випадково не пірати...раз повернулися за свої скарбом!?», — пишуть вони.

До цього повідомлялося, що російська актриса Христина Асмус після скандалу з пластикою та уколами краси наважилась розкрити свої секрети.

Актриса опублікувала у себе на Instagram пост про те, що не очікувала такої реакції на її визнання про догляд за своїм обличчям. Свій пост красуня супроводила незвичайним фото. Вона сиділа на лавочці в брючному костюмі, широко розставивши ноги.

«Ох...На мій подив такий космічний резонанс викликав попередній пост…дискусії на різних порталах. Я, звичайно, чекала відсоток коментарів у стилі – «ще скажи, що не знімалася голою», «на паркані теж написано», «ще ніхто не визнав, що робить уколи краси або пластику», - написала Асмус.

Нагадаємо, що Асмус за краще задерті ногами розбурхала апетитним фото, Харламов кусає лікті: «Просто обожнюю…».

Як повідомляла Politeka, Асмус після скандалу з розлученням заговорила про пластичні операції: «Колола, різала, надувала…».

Також Politeka писала, що Асмус після розлучення показала свої ягідки в ліжку, обурливе фото: "Гаріка не вистачає!".