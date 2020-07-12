Известная российская актриса Кристина Асмус огорошила признанием о том, что хочет кардинально изменить имидж

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Как я мечтаю побриться налысо 💇🏼‍♀️ Просто - жалко. А вот для хорошей роли хоть завтра 😅», — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Асмус позирует, выходя из машины, а ее идеальную внешность подчеркивает красивая прическа.

«Мы и так поняли, что для "хорошей роли" Ты не только голову побреешь..», «После развода не стриглись?», «ого», «милота», «Если для Голливуда, я тоже согласна», «Кристина - огонь🔥🔥🔥 Умничка Вы», «Такому идеальному типу лица все пойдет, хоть налысо. Как Шарлиз Терон или Деми Мур», — пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что российская актриса Кристина Асмус после скандала с пластикой и уколами красоты решилась раскрыть свои секреты.

Актриса опубликовала у себя в Инстаграм пост о том, что не ожидала такой реакции на ее признание об уходе за своим лицом. Свой пост красотка сопроводила необычным фото. Она сидела на лавочке в брючном костюме, широко расставив ноги.

«Ох...К моему удивлению такой космический резонанс вызвал предыдущий пост…дискуссии на всевозможных порталах. Я, конечно, ожидала процент комментариев в стиле – «ещё скажи, что голой не снималась», «на заборе тоже написано», «ещё никто не признал, что делает уколы красоты или пластику», - написала Асмус.

Напомним, что Асмус с задранными ногами взбудоражила аппетитным фото, Харламов кусает локти: «Просто обожаю…».

Как сообщала Politeka, Асмус после скандала с разводом заговорила о пластических операциях: «Колола, резала, надувала…».

Также Politeka писала, что Асмус после развода показала свои ягодки в постели, возмутительное фото: "Гарика не хватает!".