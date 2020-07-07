Вот это да!

Популярная российская телеведущая Кристина Асмус после скандала с разводом, решилась на неожиданное признание о пластике для своего лица

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«В свои 32 года я ничего не делала со своим лицом!!!🥁 Ни колола, ни резала, ни уменьшала, ни надувала, ни отщипывала ))) Моего лица никогда не касались никакие иглы и аппараты 🙅🏼‍♀️ Я не знаю ни одного названия процедуры, кроме чистки лица. Но даже на неё я не хожу. Я не была у косметолога 10 лет 👩🏼‍⚕️ Я никогда в жизни (!!!) не пользовалась масками для лица, скрабами, базой под макияж, патчами под глаза, не делала пилинги и массажи лица», — отметила она.

Уточним, что снимок Асмус сопровождала снимком, который идеально подчеркивает красоту ее лица.

«Вы красавица», «красивая», «у вас шикарная генетика», «невозможно красиво», — пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, актриса Кристина Асмус после слов о разводе с шоуменом Гариком Харламовым решила пуститься "во все тяжкие".

Как передает Politeka.net, красотка поделилась пикантным снимком в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в красном длинном пеньюаре, лежа на животе на белоснежных простынях.

Кристина поставила перед собой тарелку с малиной и томно посмотрела в камеру.

Напомним, Асмус поставила жирную точку в скандале о разводе с Харламовым.

А еще Politeka писала, что скандальная Асмус после заявления о разводе заговорила о тесте на отцовство.

Также Politeka сообщала, что развод Асмус и Харламова, стало известно о грандиозной лжи.