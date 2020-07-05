32-летняя российская актриса Кристина Асмус, которая недавно объявила о разводе с комиком Гариком Харламовым, пустилась во все тяжкие
Как передает Politeka.net, красотка поделилась пикантным снимком в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в красном длинном пеньюаре, лежа на животе на белоснежных простынях.
Кристина поставила перед собой тарелку с малиной и томно посмотрела в камеру.
"Это беспредел! Почему нет смайлика малины?! Я требую поправок! 😂 И чтоб смайлик радуги никуда не делся 🤪🤦🏼♀️ А каких смайликов в телефоне не хватает вам? 📲💭", - поделилась своими бедами актриса.
Стоит отметить пользователи неоднозначно отнеслись к опубликованному фото. Некоторые предположили, что Кристине без Гарика слишко одиноко, поэтому она привлекает к себе внимание подобными откровенными кадрами.
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"Завидую... У меня до таких проблем ещё очередь не дошла ("
"Жена графа Дракулы 😈"
"Сделай фотки на грани фола"
"Сама как ягодка🍓"
"Да-да, но как-то неестественно для тебя. Нужно было ноги раздвинуть😂"
"Гарика не хватает!"
"Пожалуй одно из самых не удачных фото 😔"
"Извините, конечно Кристиночка, но так часто Вы стали выкладывать свои недвусмысленные фото, такое ощущение или Гарика дразните, какое сокровище он потерял или жениха ищите, Вам мне кажется очень одиноко и грустно😞"
Ранее мы сообщали, Асмус взбудоражила снимками из ванной. Раздетая, с мокрыми волосами, Кристина засняла себя крупным планом - не засветив ничего лишнего, но в то же время давая богатую пищу для нескромных фантазий.
Напомним, Асмус поставила жирную точку в скандале о разводе с Харламовым.
А еще Politeka писала, что скандальная Асмус после заявления о разводе заговорила о тесте на отцовство.
Также Politeka сообщала, что развод Асмус и Харламова, стало известно о грандиозной лжи.