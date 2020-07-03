Скандальная российская актриса Кристина Асмус после слов о разводе с шоуменом Гариком Харламовым показала, как решила развлечься
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Я просто обожаю пиццу! 🍕🤤 Ем всевозможные с колбасой/мясом, люблю острую. Не люблю в пицце ананасы 🍍🥴; руккола по-моему тож не для этого блюда. И пиццу с морепродуктами не понимаю 🍤🤷🏼♀️ «4 сыра» съесть могу, но вообще не фанат», _ говорится в сообщении.
Более того, Асмус рассказала о планах на ближайшее время.
«Ща, короче, «Маргариту» уплету и пойду смотреть сериал «Текст. Реальность», который уже вышел на…», — подчеркивается в тексте сообщения.
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Уточним, что на снимке Асмус позирует сидя на кресле, задрав ноги к верху. Рядом с ней лежит пицца, которую хочет взять звезда.
«Не понял. Сначала пицца, а потом сериал? Извращенство какое-то, честно говоря», «классный вид, Крис!», - пишут ее поклонники.
До этого мы сообщали, что популярная актриса Кристина Асмус, которая недавно объявила о разводе с комиком Гариком Харламовым, удивила фотографией молодого парня.
Свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Асмус применила фильтр, который превратил ее в парня. На фото сохранился ее цвет глаз, а вот волосы стали темными. Кроме этого, на лице девушки появилась борода и усы.
«Я знаю, что этот грешный мир не совершенен, но я готов простить его несовершенство ради твоей улыбки. Девушки, вы прекрасны и особенны! Антон целует каждую из вас!», - шутя подписала снимок звезда.
Напомним, что скандальная Асмус после заявления о разводе заговорила о тесте на отцовство: «Было очевидно, что…».
Как сообщала Politeka, Асмус развлекается с любимым мужчиной после заявления о разводе с Харламовым: кадры утех.
Также Politeka писала, что скандальная Асмус показала, чем занимается после заявления о разводе.