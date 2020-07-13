39-річна американська світська левиця, учасниця популярного реаліті-шоу Кім Кардашьян збентежила нескромним видом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в одній лише нижній білизні і босоніжках на зав'язочках.

Так, гаряча Кім примірила топ і трусики кремового відтінку, принадно розташувавшись на дивані. Здається, що її пишний бюст так і норовить звільнитися з "кайданів" - можливо, зірка спеціально одягла бюстгальтер трохи меншого розміру, ніж треба.

Крім того, Кардашьян звела публіку з розуму своїми крутими стегнами і пишною "п'ятою точкою", які виставила напоказ без тіні збентеження, коли задерла ноги повище.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Примітно, що після того, як її чоловік, репер Каньє Уест заявив про те, що має намір балотуватися в президенти, Кім стали частіше бачити в більш стриманих нарядах (звичайно, не в цьому випадку). Світська левиця копіює образи Меланії Трамп, Мішель Обами, Хіларі Клінтон і Лаури Буш.

"Ти найкраща Кім❤️"; "Королева😍💖💥"; "Перша леді США🔥🔥🔥❤️"; "моя перша леді"; "Що думає Каньє?", - пишуть в коментарях.

Як приклад, Кім днями вийшла у світ у білій сукні в підлогу — в комбінезоні того ж кольору і крою в лютому поточного року відвідала мавзолей Тадж Махал Меланія Трамп. Бізнеследі також копіювала образ Хілларі Клінтон в атласному жовтому платті і яскравий наряд Лаури Буш під час її поїздки в Лондон в 2012 році.

Експерти зауважують, що поки Кардашьян не дотягує до образу дружини голови держави. Недостатньо просто скопіювати плаття або вбрання.

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