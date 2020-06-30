Американская икона стиля и светская львица Ким Кардашьян показала невероятную фигуру в телесном боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованном снимке Кардашьян предстает в слегка растрепанном виде – волосы звезда решила показать без естественной для себя идеальной укладки. Фигуру знаменитости подчеркивает боди телесного цвета, из-за чего кажется, что она просто без одежды. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«До чего же хороша», «идеальный вид»,» Ким – ты супер бомба», «Красота просто топ», «чудовищно хороша», «Ким, до чего же ты хороша – слов нет», «Боже, непревзойденный стиль и чувство эстетики», - пишут они.

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Одни считают Ким Кардашьян иконой стиля, другие придерживаются противоположного мнения, но противоречия не мешают увеличению числа подписчиков на ее профиле в микроблоге.

Каждый ее снимок вызывает волну восхищения от пользователей сети. Новый кадр, опубликованный в Instagram, не стал исключением, ведь вызвал бурю эмоций у подписчиков звезды.

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