Если Президент – это мозг нации, то Первая леди – это лицо нации

И вот этот образ уже начала на себя примерять участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст. Журналисты заметили, что уже давно звезда копирует наряды Мелании Трамп, Мишель Обамы, Хилари Клинтон и Лауры Буш.

Как пример, она на днях вышла в свет в белом платье в пол — в комбинезоне того же цвета и кроя в феврале текущего года посетила мавзолей Тадж Махал Мелания Трамп. Бизнеследи также копировала образ Хиллари Клинтон в атласном желтом платье и яркий наряд Лауры Буш во время ее поездки в Лондон в 2012 году.

Заговорили о том, что Ким пытается походить на Первую леди, после того, как ее муж рэпер Канье Уэст объявил в соцсетях, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США в нынешнем году.

Эксперты замечают, что пока Кардашьян не дотягивает до образа супруги главы государства. Не достаточно просто скопировать платье или наряд. Как пример, супруга украинского президента Елена Зеленская.

Все ее наряды отлично на ней смотрятся, что говорит о хорошем стилисте и наличие вкуса. В заочной встречи Елена Зеленская – Ким Кардашьян – наша Первая леди пока лидирует.

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