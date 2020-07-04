Американская икона стиля и светская львица Ким Кардашьян показала милые кадры с маленьким домашним питомцем

В этот раз модели удалось сверкнуть образом "для дома" вместе с домашним питомцем - маленькой собачкой. Похоже, Ким активно проводит время дома не только с детьми, коллегами во время создания новой коллекции одежды, но еще и успевает хвастаться "пополнением" в семье.

На серии ярких фото звезда в кожаной куртке блеснула счастливыми фото вместе с двумя песиками, которых держала перед своим лицом:

«Мне может понадобиться пара таких сейчас», «мама поймала меня пока хозяин гуляет, хах», «Самый милый 😍😍😍 люблю твою улыбку», «Остроумно и мило, нам нужно больше этой счастливой семьи», «Ого, сразу двое милашек!», «Идеальная мамочка❤», «Обоже, такие сладкие детки🌈🌈🌈»,- написали пользователи.

Ранее мы сообщали, что 39-летняя американская бизнесвумен и светская львица Ким Кардашьян озадачила откровенным домашним луком.

Кардашьян предстала в домашнем пушистом наряде собственного производства. Звезда нанесла маску на лицо и сфотографировала себя в таком необычном виде, не боясь показаться смешной. Именно так она скорее всего ходит дома перед своим мужем.

Сообщалось, что 39-летняя американская телезвезда, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян обескуражила снимком с 10-летним племянником Мейсоном.

Красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в белой маечке, из которой "так и выпирает" ее внушительное сокровище. Ким обняла сына своей старшей сестры Кортни и прижала к себе. Мальчик ростом уже почти как тетя.

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