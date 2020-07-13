39-летняя американская светская львица, участница популярного реалити-шоу Ким Кардашьян обескуражила нескромным видом

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в одном лишь нижнем белье и босоножках на завязочках.

Так, горячая Ким примерила топ и трусики кремового оттенка, пленительно расположившись на диване. Кажется, что ее пышный бюст так и норовит освободиться из "оков" - возможно, звезда специально надела лифчик чуть-чуть меньшего размера, чем надо.

Кроме того, Кардашьян свела публику с ума своими крутыми бедрами и пышной "пятой точкой", которые выставила напоказ без тени смущения, когда задрала ноги повыше.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Примечательно, что после того, как ее муж, рэпер, Канье Уэст заявил о том, что намерен баллотироваться в президенты, Ким стали чаще видеть в более сдержанных нарядах (конечно, не в этом случае). Светская львица копирует образы Мелании Трамп, Мишель Обамы, Хилари Клинтон и Лауры Буш.

"Ты самая лучшая Ким❤️"; "Королева😍💖💥"; "Первая леди США🔥🔥🔥❤️"; "моя первая леди"; "Что думает Канье?", - пишут в комментариях.

Как пример, Ким на днях вышла в свет в белом платье в пол — в комбинезоне того же цвета и кроя в феврале текущего года посетила мавзолей Тадж Махал Мелания Трамп. Бизнеследи также копировала образ Хиллари Клинтон в атласном желтом платье и яркий наряд Лауры Буш во время ее поездки в Лондон в 2012 году.

Эксперты замечают, что пока Кардашьян не дотягивает до образа супруги главы государства. Недостаточно просто скопировать платье или наряд.

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