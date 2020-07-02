Американская икона стиля и светская львица Ким Кардашьян показала стильное ноюдовое белье в нежном образе
В этот раз модели удалось сверкнуть образом "для дома". Не секрет, что многие считают: Ким Кардашьян едва ли не икона стиля. Именно поэтому звезда часто рекламирует, а также и сама создает новую одежду. Не исключение и модное белье.
Каждый снимок знаменитости вызывает волну восхищения от пользователей сети. Новый кадры, опубликованные в Инстаграм представителя звезды, не стали исключением, ведь вызвали бурю эмоций у фанатов. В частности, их заинтриговала новость - Ким решила прорекламировать новую ленейку белья.
Нацбанк замораживает зарплаты на счетах украинцев: кто под ударом и как не потерять деньги
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»: с такой хоть на край света
Дочь Лорак, Пугачевой, Брежневой и другие детки, которые скоро переплюнут родителей: "Гордость семьи"
Пышногрудая дочь Веры Брежневой еле вместила свою красоту в купальник: идеальный ракурс
«Ким носит самую гладкую коллекцию SKIMS - теперь она доступна в 3 цветах и размерах», - сообщается на странице в Инстаграм.
«Как же хороша👏👏👏👏👏👏», «Так потрясающе, аппетитная львица 😍😍😍», «Я не могу ждать! 🔥», «Я люблю это 😍😍😍», «Люблю тебя ❤️», «Такая соблазнительная дамочка❤️❤️❤️❤️», «Wooow❣️❣», «Вау, она идеальная 😍🤎🤎🤎🤎», «Так взволнован, чтобы получить эту новую каплю жаркого белья! Я очень люблю свои @skims 🤎🤍», «Мега детка 🖤», «Beautiful люблю тебя красивая», «Аааа, мне нужно все это 😍».
Ранее мы сообщали, что 39-летняя американская бизнесвумен и светская львица Ким Кардашьян озадачила откровенным домашним луком.
Кардашьян предстала в домашнем пушистом наряде собственного производства. Звезда нанесла маску на лицо и сфотографировала себя в таком необычном виде, не боясь показаться смешной. Именно так она скорее всего ходит дома перед своим мужем.
Сообщалось, что 39-летняя американская телезвезда, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян обескуражила снимком с 10-летним племянником Мейсоном.
Красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в белой маечке, из которой "так и выпирает" ее внушительное сокровище. Ким обняла сына своей старшей сестры Кортни и прижала к себе. Мальчик ростом уже почти как тетя.
Напомним, Ким Кардашьян покрутила перед камерой самым аппетитным местом в дерзком мини
А еще Politeka писала, что Ким Кардашьян забыла о белье и чуть не выронила "близняшек" из декольте
Также Politeka сообщала, что Ким Кардашьян сняла с себя верх и беззастенчиво встала на четвереньки