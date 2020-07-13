37-річний російський артист Сергій Лазарєв вразив зовнішнім виглядом

Співак, якому не втомлюються приписувати любовні стосунки з артисткою Ані Лорак, показав фото, яке викликало бурхливу реакцію.

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку виконавця.

«Я буду вище хмар.... Доброго дня!!» - підписав фото співак. Багато хто побачив у цих рядках назву майбутньої пісні.

На знімку Лазарєв позує на тлі вражаючого гірського пейзажу. Він одягнений у шорти, футболку і джинсову куртку, на ногах – яскраві салатові кросівки.

Зазначимо, Ані Лорак не змогла пройти повз і відреагувала на фото «лайком».

При цьому фолловери артиста написали, що він схуд і засипали «нову» зовнішність співака компліментами.

«Схуд», «Як же чудово, просто краса», «Очманілий вигляд», «Краса», «Що це означає?», «Бог краси і таланту завжди вище хмар», «Як красиво, просто дух захоплює», «Геніально», "любов окриляє", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, зухвала Ані Лорак вразила зовнішністю в обтягуючому костюмі: "Лазарєв не встоїть".

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