37-летний российский артист Сергей Лазарев опозорился неожиданной выходкой

Певец, которому в свое время приписывали отношения с украинской артисткой Ани Лорак, давно проживающей в Москве, похвастался фото в российской столице. Новый снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз страницы)

Лазарев позирует, сидя в плетенном кресле, на фоне пышной зеленой растительности. При этом он подчеркнул, что кадр снят в мегаполисе, а не за городом на природе, как может показаться.

«Если кто-то подумал, что это фото сделано на даче, – ошибаетесь)) Москва – город, в котором удивительным образом сочетаются урбанистические и природные пейзажи: вот оживленная улица и бизнес-центры, а за ними – огромный, зеленый парк», - написал певец.

Однако Лазареву не все поверили.

«А фото реально ведь сделано за городом», «Это же СНТ Ручеек. Москвой тут и не пахнет», - пишут в комментариях.

Тем временем фанаты Лазарева просто восхищаются любимым исполнителем.

«Это прекрасно, как же красиво ,солнышко ты тоже красив просто божественно❤️❤️❤️», «Вы слишком красивый😍 , я не могу», «Ой, что за горячий мужчина на фото», «Сережа, в джинсах не жарко??», «Красавец», - пишут в сети.

Напомним, знойный Лазарев развалился на кровати без одежды, Лорак не сдержалась.

Как сообщала Politeka, Сергей Лазарев показал фото с повзрослевшим сыном, сеть кипит: «Похож на Гагарину».

Также Politeka писала, что Ани Лорак внезапно припомнили былые заслуги, Киркоров и Лазарев в восторге.