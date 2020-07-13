Відома українська травесті-діва Монро приголомшила новою сміливою витівкою в пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Меркурій нарешті вирулив в пряме рух, а значить у всіх бідах нікого звинувачувати, крім СЕБЕ🤗 Всім привіт, на зв'язку. Раніше в неділю гарячково думала, що ж такого вУмного висвітлити завтра?! Начебто про все перетерли по восьмому колі: і свідомими сталі; і про відповідальність розуміємо; і як на х@й 😆 ой, вибачте 😆 Як красиво, Але твердо сказати «Немає», знаємо; а найголовніше чітко усвідомили, що в цій дорослому житті ніхто нікому нічого не повинен, Але, якщо обіцяєш - виконай!» — йдеться в повідомленні.

Також Монро звернулася до прихильників з пікантним питанням, яке стосується всіх.

«Одне питання: чи є у вас пакет для пакетиків? змусив заіржати в голос і зніяковіти одночасно 😁 Немов хтось застав мене у ванній в раскорячці під час гоління ніг! Так, у мене є пакет для пакетиків😍» — йдеться в тексті повідомлення.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Монро позує в пікантній позі новому зворушливому образі.

Нагадаємо, що травесті-діва Монро залишилася без одягу і показала себе, як є: «Ух, стало спекотніше».

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