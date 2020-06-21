Известная украинская актриса дива Монро показала себя и рассказала о проблеме

На фото Монро показывает себя в флаге ЛГБТ-сообщества, как можно заметить по открытому плечу, то белья под ним не было. Красотка стояла на кухне с париком на голове, а сама закрыла глаза и продемонстрировала яркий макияж. В руках она держала плакат "Будь собой любым любим". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знааменитости.

"Я прекрасно понимаю, что вся моя сознательным жизнь - это яркая борьба со стереотипами, невежеством и дискриминацией в отношении людей, которые родились другими, которые хотят выглядеть иначе и не вписываются в стандарты, интимные предпочтения которых отличаются от большинства, при этом они такие же, как все, со простыми желаниями просто быть собой, жить полноценно, любить и быть любимыми, создавать семьи, реализовываться в профессии и всё это без оглядки на ориентацию и гендер!", - написала Монро.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Волосы - огонь", "С праздником", "Это прекрасно", "Я сначала подумала что это Бузова. Но слава богу это наша любимая Монритта!!!!!!!!!!".

Сообщаалось, что 42-летняя дива Монро, шоувумен, актриса и блогер, известная еще как Монритта, показала, как коротает вечер на выходных.

Звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в домашней обстановке, хотя и при полном параде - с традиционным ярким макияжем, белым париком и многочисленными украшениями.

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