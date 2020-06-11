Известная травести-дива Монро похвасталась фигурой на откровенной фотосессии в ванной

Популярная украинская шоувумен, актриса и блогер поделилась новыми фотографиями в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

На снимках знаменитость отбросила стеснение и показала себя в ванной. Монро призналась, что такая идея возникла у нее из-за сильной жары в стране.

На первом фото дива лежит полностью обнаженная в ванной, наполненной белой жидкостью и резиновыми уточками. При этом красотка решила изменить традиционному блонду и предстала с розовыми волосами. Ее томный образ дополняет яркий макияж.

На следующих снимках Монро позирует уже в кокетливом розовом боди с оборочками. Фотографии получились очень чувственными.

«+37. Раздевайся, ложись, раз пришел», - подписала кадры Монро.

Ее поклонники тут же принялись комментировать снимки.

«Думала Агилера Хрыстя», «Огогошеньки-Монрошенька», «Это вау вау вау!!!! Просто бомба», «Аааа, как всегда шикарно великолепно, восторг для глаз. Теперь это мои любимые новые фото», «Ой как мне нраааавится сочненько», «Будет что внукам показать», «Ух, жарче стало», «Шикарная женщина», «Ох ты ж... челюсть отлетела», «Вау вроде и идея не нова, но с Монро смотрится так свежо и ....вкусненько», «Ты всегда красивая. Очень нравится когда ты в женском, красивом, ярком образе», - пишут люди.

Напомним, травести-дива Монро поразила сходством со Славой из "НеАнгелов".

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