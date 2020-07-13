Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria’s Secret, показала себе в жаркому ракурсі

На фото Жизель позує в купальнику, який частково складався з мотузочок, а образ доповнила очками з камінчиками по краю. Олівейра закривалась рукою від сонця, але демонструвала свої пишні форми і ідеальний плоский животик. Красуня лежала на дерев'яній підлозі і не соромилася показати себе, поки її знімали. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасна леді Жизель. Я люблю тебе, моя солодка, сумую за тобою", "Ти запаморочлива", "Ти смієшся?", "Гаряче тіло", "Люблю", "Любов з Індонезії".

Раніше ми повідомляли, що бразильська супермодель Жизель Олівейра справила фурор досконалими формами.

Модель крутилася перед камерою, щоб зафіксувати найкрасивіші місця свого тіла.

Грайлива красуня розстебнула кофтину і блиснула незвичайною білизною, нагадує швидше залізні півкільця від ліфчика. При цьому невелика груди була повністю оголена.

Повідомлялося, що бразильська супермодель Жизель Олівейра з Victoria's Secret похвалилася розкішними формами в прозорій кофті.

Так, на опублікованих знімках модель позує в прозорій кофті і джинсових штанях, демонструючи розкішні форми на камеру. Модель вирішила покрутитися в різні сторони, показавши, як виглядає ідеальне тіло.

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