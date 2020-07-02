Бразильская супермодель Жизель Оливейра, которая стала известной благодаря участию в показах Victoria's Secret, поделилась фотографиями с отдыха

Красотка опубликовала свежие фото на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Она была одета в шелковое мини платье, под которое не стала надевать белье. Девушка позировала на камеру, показывая себя со всех сторон. На одном из фото она предстала в обнимку со своим парнем, на втором высоко задрала платье, оголив округлые бедра.

Кроме этого, Жизель сделала необычные портреты, которые благодаря макияжу выглядели соблазнительно. Стоит отметить, что на фото можно в деталях рассмотреть идеальную фигуру ангела Victoria's Secret.

За полчаса пост Жизель собрал почти 6 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Прекрасная», «Ошеломляюще. Так красиво», «Красивая детка. Давай еще», «Сногсшибательная милая великолепная женщина», «Супер», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра устроила традиционную домашнюю фотосъемку, выбрав для фото прозрачную кофту и джинсовые штаны. Оливейра сделала себе непривычно яркий макияж. Обычно, она красится более сдержанно.

Кроме этого, недавно модель сверкнула красотой в шляпке и необычном топе, под который забыла надеть белье.

Напомним, что Жизель Оливейра еле удержала топ на ниточках: фото на грани приличия.

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра распахнула пиджак, наплевав на отсутствие белья: "Заслуживает поклонения".

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра сразила откровенными позами без штанов: "Сладкая леди".