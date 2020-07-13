Популярна українська виконавиця Злата Огневич блиснула бездоганною фігурою в мереживній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Моя жіноча сила в тому, що я #ПриймаюСебе і розумію, що таке любов і повагу — не можна бути трошки добрим, а трошки – поганим. Всі ми - такі, як є, і це чудово! У всіх своя краса й особлива магія», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Огневич позує в розхристаному вбранні й одному мереживній білизні з панчохами. Це справило фурор серед її шанувальників.

«Карколомна», «З пояском так взагалі офігєть як се*сі», «Виглядає красиво і цікаво, одразу думаєш про весілля», «Стильна, гламурна, сексуальна, модна, чарівна», — пишуть вони.

До цього повідомлялося, що українська співачка Злата Огневич показала свою білизну.

Артистка опублікувала спекотне фото в своєму Instagram. Зірка позувала в білій сорочці, яку без сорому розстебнула.

Виявилося, що красуня одягла червоний ліфчик з мереживом. Білизна підкреслила ідеальні форми української знаменитості. Груди підвелася, при цьому лямки білизни натяглися на плечах.

Злата позувала, нахиливши голову. Волосся красуня розпустила, закинула їх за вушка, блиснувши сережками.

"... Моє тіло Моє діло! Буде так, як я захотіла ... 💕 Афірмація на сьогодні!", - написала співачка.

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