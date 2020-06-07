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Украинская певица Злата Огневич прошлась по улице в спортивном лифе, едва прикрывшись пиджаком

Свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Злата решила воспользоваться солнечными деньками и прогуляться по киевским улицам. Девушка надела спортивные штаны белого цвета, спортивный топ, а сверху набросила пиджак. Такое сочетание стилей сегодня считается очень модным. Красотка прогулялась по Киеву и сфотографировалась в самых красивых местах. Стоит отметить, что Злата без стыда распахнула пиджак, засветив свою главную гордость.

«Просто желаю всем хороших выходных! Привет, лето», - написала Огневич под фото.

За час фото собрало более 1,2 тысяч лайков. В комментариях звезде оставили множество комплиментов.

«Богиня», «Супер», «Очаровательная», «Ты невероятно красивая», «Просто класс», «Шикарная», «Как всегда на высоте», «Красотка», - пишут пользователи сети.

Отметим, что ранее Злата уже публиковала фото с этой прогулки.

Кроме этого, недавно Огневич поделилась соблазнительными фотографиями, на которых она предстала в черном топе с лямками на груди. Длина топа позволила полюбоваться тонкой талией певицы. Сверху красотка накинула пиджак. Выглядела артистка в этой одежде превосходно.

Напомним, что Злата Огневич обожгла красотой в шелковом платье без белья: "Как же хороша".

Также Politeka писала, что роскошная Злата Огневич в одном белье засветила самые вкусные места: «Зачем такое делать?».

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