31-річна українська модель Міла Кузнєцова, видатний бюст якої відзначили в Національному реєстрі рекордів України, розбурхала крутими кадрами в купальнику

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, зроблене на вечірці з нагоди фіксації рекорду, який їй присвоєно, як власниці найбільшого натурального бюста. Яскрава блондинка роздяглася, поставши в купальнику з "леопардовим" верхом і чорним низом, а також в парео "звірячого" забарвлення.

Щаслива Міла зібрала навколо себе юрби з камерами. Модель ефектно запалила, рухаючись під музику і стрясаючи загальну атмосферу своїми чарівними рухами.

"Ставтеся до життя простіше. Кінець історії", - коротко підписала зірка кадри.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти в коментарях:

"Яка шикарна дівчина Україночка 💙💛"

"Нифигасє скільки преси😱Рівень звичайно🔥🔥🔥👍"

"Які дині настільки великі, що вони 😈"

"Молодці такі. Вами можна пишатися всій Україні"

"Так ось в чому полягає ваш секрет вічного позитиву 😍"

"Дуже класне відео вийшло👍 Ти як завжди 🔥"

"Як ви круто рухаєтеся😍"

Нагадаємо, рекорд Кузнєцової з 13-м розміром грудей і 133 см в обхваті був зареєстрований 9 липня. На одному з нових фото дівчина позувала в червоному платті з величезним вирізом посередині, з якого ледь не вистрибнули її пишні форми.

«Іноді, для того що б настрій покращився, достатньо одного доброго погляду, посмішки, слова. Як добре, що є люди з сонцем всередині», - йдеться у підписі.

Нагадаємо, українка з 13-м розміром грудей виставила напоказ неприкриті булочки

А ще Politeka писала, що українка з 13-м розміром грудей показала з кущів безсоромне декольте

Також Politeka повідомляла, що українка з 13 розміром бюста ледь не розгубила гордість, поки танцювала