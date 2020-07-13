31-річна українська модель Міла Кузнєцова, видатний бюст якої відзначили в Національному реєстрі рекордів України, розбурхала крутими кадрами в купальнику
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, зроблене на вечірці з нагоди фіксації рекорду, який їй присвоєно, як власниці найбільшого натурального бюста. Яскрава блондинка роздяглася, поставши в купальнику з "леопардовим" верхом і чорним низом, а також в парео "звірячого" забарвлення.
Щаслива Міла зібрала навколо себе юрби з камерами. Модель ефектно запалила, рухаючись під музику і стрясаючи загальну атмосферу своїми чарівними рухами.
"Ставтеся до життя простіше. Кінець історії", - коротко підписала зірка кадри.
Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти в коментарях:
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"Яка шикарна дівчина Україночка 💙💛"
"Нифигасє скільки преси😱Рівень звичайно🔥🔥🔥👍"
"Які дині настільки великі, що вони 😈"
"Молодці такі. Вами можна пишатися всій Україні"
"Так ось в чому полягає ваш секрет вічного позитиву 😍"
"Дуже класне відео вийшло👍 Ти як завжди 🔥"
"Як ви круто рухаєтеся😍"
Нагадаємо, рекорд Кузнєцової з 13-м розміром грудей і 133 см в обхваті був зареєстрований 9 липня. На одному з нових фото дівчина позувала в червоному платті з величезним вирізом посередині, з якого ледь не вистрибнули її пишні форми.
«Іноді, для того що б настрій покращився, достатньо одного доброго погляду, посмішки, слова. Як добре, що є люди з сонцем всередині», - йдеться у підписі.
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