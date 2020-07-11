Модель Мила Кузнецова, которая на днях стала рекордсменкой Украины благодаря своим выдающимся формам, продолжает будоражить сеть

Так, 9 июля, девушка с 13 размером и обхватом груди в 133 смофициально стала украинкой с самой большой натуральной грудью. Рекорд зафиксировал Национальный реестр рекордов Украины.

Стоит отметить, что красотка достаточна популярный блогер, она активно ведет свою страницу в Инстаграм и постоянно делится с фанатами жаркими кадрами, передает Politeka.net.

На одном из новых фото Кузнецова попозировала в красном платье с огромным вырезом посередине, из которого едва не выпрыгнули пышные формы. Снимок сделан возле бассейна.

«Иногда, для того что бы настроение улучшилось, достаточно одного доброго взгляда, улыбки, слова. Как хорошо, что есть люди с солнцем внутри», - говорится в подписи к снимку.

Пользователи сети, как всегда, пришли в неописуемый восторг, отметив что Кузнецова выглядит просто потрясающе.

«Ты как всегда потрясающе выглядишь 😻», «Прекрасная дама», «На чем держится это платье?», - пишут они.

Ранее мы сообщали, Мила потрясла фото в зеленом платье с будоражащей зоной декольте. Девушка для пущего эффекта позировала прядом с кустом с красными цветами, положив руки на пояс. Естественно, все внимание было на впечатляющих размеров бюст красотки, который та без тени смущения демонстрирует.

Модель поразмышляла в подписи к этому сочному снимку о том, что значит лето для украинцев: "Лето представляется нам праздником жизни, со взрывом ярких и положительных эмоций. Вот такая маленькая жизнь..."

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