Модель Мила Кузнецова, которая на днях стала рекордсменкой Украины благодаря своим выдающимся формам, продолжает будоражить сеть
Так, 9 июля, девушка с 13 размером и обхватом груди в 133 смофициально стала украинкой с самой большой натуральной грудью. Рекорд зафиксировал Национальный реестр рекордов Украины.
Стоит отметить, что красотка достаточна популярный блогер, она активно ведет свою страницу в Инстаграм и постоянно делится с фанатами жаркими кадрами, передает Politeka.net.
На одном из новых фото Кузнецова попозировала в красном платье с огромным вырезом посередине, из которого едва не выпрыгнули пышные формы. Снимок сделан возле бассейна.
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«Иногда, для того что бы настроение улучшилось, достаточно одного доброго взгляда, улыбки, слова. Как хорошо, что есть люди с солнцем внутри», - говорится в подписи к снимку.
Пользователи сети, как всегда, пришли в неописуемый восторг, отметив что Кузнецова выглядит просто потрясающе.
«Ты как всегда потрясающе выглядишь 😻», «Прекрасная дама», «На чем держится это платье?», - пишут они.
Ранее мы сообщали, Мила потрясла фото в зеленом платье с будоражащей зоной декольте. Девушка для пущего эффекта позировала прядом с кустом с красными цветами, положив руки на пояс. Естественно, все внимание было на впечатляющих размеров бюст красотки, который та без тени смущения демонстрирует.
Модель поразмышляла в подписи к этому сочному снимку о том, что значит лето для украинцев: "Лето представляется нам праздником жизни, со взрывом ярких и положительных эмоций. Вот такая маленькая жизнь..."
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