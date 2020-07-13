31-летняя украинская модель Мила Кузнецова, выдающийся бюст которой отметили в Национальном реестре рекордов Украины, взбудоражила крутыми кадрами в купальнике
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, сделанное на вечеринке по случаю фиксации рекорда, который ей присвоили, как обладательнице самого большого натурального бюста. Яркая блондинка разделась, представ в купальнике с "леопардовым" верхом и черным низом, а также в парео "звериной" расцветки.
Счастливая Мила собрала вокруг себя толпы с камерами. Модель эффектно зажгла, двигаясь под музыку и сотрясая всеобщую атмосферу своими пленительными движениями.
"Относитесь к жизни проще. Конец истории", - коротко подписала звезда кадры.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях:
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"Яка шикарна дівчина Україночка 💙💛"
"Нифигасе сколько прессы😱Уровень конечно🔥🔥🔥👍"
"Какие дыни настолько велики, что они 😈"
"Молодцы такие. Вами можно гордиться всей стране"
"Так вот в чем заключается ваш секрет вечного позитива 😍"
"Очень классное видео получилось👍 Ты как всегда 🔥"
"Как вы круто двигаетесь😍"
Напомним, рекорд Кузнецовой с 13-м размером груди и 133 см в обхвате был зарегистрирован 9 июля. На одном из новых фото девушка позировала в красном платье с огромным вырезом посередине, из которого едва не выпрыгнули ее пышные формы.
«Иногда, для того что бы настроение улучшилось, достаточно одного доброго взгляда, улыбки, слова. Как хорошо, что есть люди с солнцем внутри», - говорится в подписи.
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