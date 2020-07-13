Відома українська співачка Аліна Гросу показала сміливий образ і розповіла про пісню

На фото Аліна позує в синій сукні і на підборах. Волосся красуня залишила розпущеним, коли показувала себе на набережній. Можна помітити, що був вітер і плаття зірки задувало. Дівчина опублікувала кілька кадрів, на яких показувала всю себе. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Довго я мовчала про пісню Голий Король

Вона «лежала на моєму столі» і чекала свого часу. Я чомусь не вирішувалася її заспівати і ніби знала, що щось має статися і тоді я її виконаю. Мені важливо було відчути і випробувати все, про що там співається і тільки потім творити. У зв'язку з деякими подіями в моєму житті, натхнення чекати довелося, на щастя чи на жаль, не так вже й довго. В одну мить життя перекинулося і настав щасливий час «Голого Короля», - написала Гросу.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти така бомбическая дівчина. Все ще буде крутіше колишнього", "Королева", "Чарівна", "А що вже не вагітна?", "А до чого здогадки? Можна ж просто поставити на всю хіт і не думати ні про що. круті пісні, класна Ви", "Прекрасній жінці - Гідного Супутника Життя!!!".

Нагадаємо, Гросу похвалилася неймовірною красою в жовтій сукні

А ще Politeka писала, що Аліна Гросу приголомшила видом в рожевому платті й з рушницею в руках

Також Politeka повідомляла, що Гросу в спокусливому вбранні розбурхала виглядом будинку



