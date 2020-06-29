Известная певица Алина Гросу показала на серии фото себя в неожиданном детском образе

Как известно, последние несколько дней подряд певица старалась показывать то, как меняет имидж, хвастается новой прической и озадачивает забавными образами школьниц. В этот раз звезда предстала в стильном розовом платье и с игрушками в руках, чем вызвала бурную реакцию в сети, сообщает Politeka.

В детстком образе куклы барби с двумя хвостиками, легким макияжем и сигрушками в руках Алине удалось расположить к себе поклонников:

«Не подарили, настреляла 🤪🔫 60 попаданий, из 64 (из АК47) 🤪🤪🤪 хочу теперь снайпера сыграть🙈😊😊😊 #выбирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣?))», - написала Алина.

Поклонники написали много разных слов:

«Милашка😍», «Алинка🔥🔥🔥🔥 шикарная🔥🔥💕», «Это будет круто, желаю удачи, вот так скромница 🤩🤩🤩🤩🌞🌞🌞👌👌👌🤗🤗🤗», «Алина ты как маленькая принцесса👧», «Наша красотка самая милая!!!! Алиночка все фотки бомбезные!!!!😘😘😘😘», «Така прикольна😍😍», «🤪🤪🤪🥰🤩😘😘😘 Мой смешной», «Алина, вы первый раз играете в эту игру?», «Умничка 🔥👍», «Сначала подумала что это на фото КаринаКросс[email protected] Потом прочитала поняла....», «Умничка😍а я никогда не играла😔».

Также на похожих новых кадрах Алина показала, как веселится перед объективом в милом образе школьцы и как проказничает на камеру с небольшим леденцом в руках. При этом озорливости образу звезды придает прическа - детские высокие хвостики по бокам и смена цвета волос - нежно фиолетовый с синим оттенки смотрелись на светлых локонах Гросу довольно гармонично.

«Сколько бы вы мне дали лет, если бы не знали мой настоящий̆ возраст?🤪🙄😊 Кому в душе тоже не больше 17?)))», - написала Алина под новым роликом в Инстаграм.

Как и ожидалось, поклонники тут же отреагировали:

«🤣🤣🤣Алина приветик🌷я видела тебя в глобусе с мамой тебе тогда было лет 5 ты как куколка была малышкой🌷», «Не знаю сколько лет, думаю где-то 20-24😊», «23», «17», «Класно👍 відео супер😄», «Класс💛💛💛💚💚💚», «Тебе будто снова 15😻💥🤗 на этом видео ))», «Алина, ты лучшая😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Лет 20😊».

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