Известная певица Алина Гросу показала на серии фото стройную фигуру в ярком наряде

Как известно, последние несколько дней Алина удивляла сеть сменами имиджа, прически, цвета волос и даже примеряла подростковые и забавные образы школьниц. После этого девушка решила показать себя в привычном образе и также похвастаться длинными локонами, которые также не так давно нарастила, сообщает Politeka.

На троих новых кадрах Алина позировала в довольно ярком платье с разноцветным принтом, а ее длинные волосы были распущены, ниспадая с плеч. В разных позах Алина покрутилась перед объективом на диване и сверкнула легким макияжем на светлом лице:

«Какие планы у вас на воскресенье?)) а я бегу на студию 🎤 буду готовить для вас сюрприз🙃🙃🙃 #выбирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣?)))», - написала Алина.

Поклонники тут же ответили:

«Чето у тебя подвыросла эта...🤔», «Малая ты красивая, бог наградил, и толамтом тоже, но ты вкусняшка, муж с тобой будет паниковать!)))))», «Шикарная🔥🔥🔥💕», «Вы прекрасная 😍♥️», «На шашлыки собираемся🤩все фотки🔥», «Самые красивые глаза на всем белом свете! Ты удивительная и самая самая красивая! Люблю:)», «Молодчинка❤️», «Красивая в любом ракурсе», «Ты вкусняшка)», «Шикарное платье».

Также на похожих новых кадрах Алина показала, как веселится перед объективом в милом образе школьцы и как проказничает на камеру с небольшим леденцом в руках. При этом озорливости образу звезды придает прическа - детские высокие хвостики по бокам и смена цвета волос - нежно фиолетовый с синим оттенки смотрелись на светлых локонах Гросу довольно гармонично.

«Сколько бы вы мне дали лет, если бы не знали мой настоящий̆ возраст?🤪🙄😊 Кому в душе тоже не больше 17?)))», - написала Алина под новым роликом в Инстаграм.

Как и ожидалось, поклонники тут же отреагировали:

«🤣🤣🤣Алина приветик🌷я видела тебя в глобусе с мамой тебе тогда было лет 5 ты как куколка была малышкой🌷», «Не знаю сколько лет, думаю где-то 20-24😊», «23», «17», «Класно👍 відео супер😄», «Класс💛💛💛💚💚💚», «Тебе будто снова 15😻💥🤗 на этом видео ))», «Алина, ты лучшая😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Лет 20😊».

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