Известная певица Алина Гросу показала на серии фото себя в неожиданном детском образе

Как известно, Алина любит менять образы, экспериментирует с имиджами и учится поражать фанатов самыми разными способами. При этом девушка уже открыла себя не только как певица, но еще и весьма впечатляющая актриса. Сегодня Алина похвасталась необычными "пробами", сообщает Politeka.

В социальной сети Инстаграм девушка показала на своей странице серию довольно милых фото в розовом платье, позируя при этом на черном фоне.

«50 оттенков самопроб для новой картины 🌸 Знаете ли вы что такое самопробы? Это один из самых важных этапов в начале съёмок. Скажем так, самостоятельный кастинг. Тебе присылают текст для актерских проб, иногда с описанием персонажа, если повезёт с пожеланиями режиссера и ты исходя из собственных ощущений снимаешь эту сцену, какой-то важный кусок из фильма, по которому особенно смогут определить подходишь ли ты на эту роль.

Иногда это романтическая сцена, иногда убийство, иногда представляешь себя хирургом в операционной, принцессой из средневековья, иногда жертвой, иногда влюблённой дурой, иногда маньяком (все это на територии твоей квартиры, не особенно предназначенной для съёмок(без грима и костюма, так что иногда вживаться в роль особенно сложно))) Актеры, обычно, проходят их бесчисленное количество, но это то, что остаётся всегда за кадром. Плюсы самопроб, ты можешь по своим ощущениям записать миллионы дублей и наконец-то отправить тот, который особенно понравился тебе, минусы самопроб - у тебя нет контакта с режиссёром и ты «пляшешь от себя», а еще, зачастую, домочадцы не имеют актерского опыта и просто читают тебе текст партнера (в народе говоря, без выражения)))

В общем, без эмоций, а ты уже отыгрываешь всё сам, фантазируешь как бы это сказал твой предполагаемый партнёр по площадке и откликаешься, отвечаешь. Но очень везёт, когда у тебя есть близкие люди - актеры, которые могут побросать тебе текст параллельно хоть по скайпу, если не могут находиться рядом и подсказать со стороны. Пробы, лично для меня - это сложнее, чем работа на площадке. Потому что есть ещё дикое волнение, пройдёшь ты кастинг или нет. Такой себе экзамен, хоть ты уже далеко и не студент, но ты будешь проходить его всегда в этой профессии», - рассказала немного о себе и пробах Алина.

Также на похожих новых кадрах Алина показала, как веселится перед объективом в милом образе школьцы и как проказничает на камеру с небольшим леденцом в руках. При этом озорливости образу звезды придает прическа - детские высокие хвостики по бокам и смена цвета волос - нежно фиолетовый с синим оттенки смотрелись на светлых локонах Гросу довольно гармонично.

«Сколько бы вы мне дали лет, если бы не знали мой настоящий̆ возраст?🤪🙄😊 Кому в душе тоже не больше 17?)))», - написала Алина под новым роликом в Инстаграм.

Как и ожидалось, поклонники тут же отреагировали:

«🤣🤣🤣Алина приветик🌷я видела тебя в глобусе с мамой тебе тогда было лет 5 ты как куколка была малышкой🌷», «Не знаю сколько лет, думаю где-то 20-24😊», «23», «17», «Класно👍 відео супер😄», «Класс💛💛💛💚💚💚», «Тебе будто снова 15😻💥🤗 на этом видео ))», «Алина, ты лучшая😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Лет 20😊».

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