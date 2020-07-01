Известная певица Алина Гросу показала, где проводит время

Красотка опубликовала нежные фото в своем Инстаграм, засветив здание Московского государственного университета имени Ломоносова, сообщает Politeka.net. Стоит отметить, что муж артистки, Александр Комков, родом из России.

На новом фото певица предстала в желтом платье с принтом из цепей. Черный пояс подчеркнул стройную талию Алины. Большие кольца в ушах, сумочка и другие украшения послужили отличным дополнением к образу.

Звезда убрала волосы назад, при этом закрыв пол лица длинной челкой. Легкий макияж со стрелками на глазах и коричневой помадой на губах - отлично выделили все достоинства Гросу.

"🌻🐣🐝🧀🐯🙌🛵💛🍳 Цвет одежды и настроения сегодня такой🧇🍯🥇🚕🌅🔑🌙🌟☀️ А вы в чем?))) покажите смайлами🤪", - написала Гросу.

За час пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Вам очень идёт этот цвет 🔥👍👍👍", "Красивое платьице!! ))", "Значит хорошее настроение 🤔", "Гибрид эпох! Платюшко как в 50х на фотках наших бабулек, только это ярче, а пояс из 80х) Мода циклична!)", "Шикарная🔥🔥🔥💕", "Как всегда прекрасна 😍", "Красотка))🔥", "Только не это.Лин,ты ярче звёзд на небе.Не давай себе тускнеть!!!!❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍", "Красивая ты", - написали пользователи сети.

Напомним, Алина Гросу предстала в стильном розовом платье и с игрушками в руках. Звезда выглядела как маленькая девочка, можно сказать, куколка и получила массу приятных сообщений за такое яркое фото.

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