Відома актриса Тетяна Кравченко, зірка серіалу "Свати", показала свіжий образ і побажала всім гарного дня
На фото Тетяна позує в блузці зі скромним декольте, а образ доповнила намистом на шиї. Кравченко сиділа на стільці, а сама була в окулярах і посміхалася на камеру. Актриса на цьому фото виглядала досить молодо і свіжо, що не могли е помітити фанати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Всім гарного дня", - написала Кравченко.
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Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:
"Доброго дня", "Я вас обожнюю", "Актриса від Бога", "Ділова в окулярах", "Здоров'я Вам і Успіхів", "Ви як завжди з хорошим настроєм! Дуже добре виглядаєте! Всього Вам доброго,частіше радуйте нас такими серіалами,як Свати!", "Ви супер".
Повідомлялося, що в мережі з'явився рідкісний кадр з улюбленого усіма серіалу «Свати».
На фото скуйовджена Валюха стоїть поруч з помітно змарнілим Іваном (актор Федір Добронравов). На знімку актор виглядає дуже худим. У житті він більш міцний і мужній.
Повідомлялося, що популярна російська актриса Тетяна Кравченко, яка прославилася завдяки серіалу «Свати», вирішила в суботу підняти настрій шанувальникам.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 66-річна артистка поділилася епізодом з популярного серіалу.
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